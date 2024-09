Diretora fala de suposto Rock in Rio no Pará em 2025

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há algumas semanas, circulou nas redes sociais e na imprensa a informação de que o Rock in Rio estaria organizando um evento musical em Belém pré-COP 30, que começa na cidade em novembro de 2025. Seriam vários dias de shows, em paralelo ao The Town, em São Paulo, com atrações nacionais e internacionais num local de floresta da capital do Pará.

Em conversa com o programa semanal da coluna GENTE, entretanto, Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, engou que algo esteja sendo elaborado. “Não vai acontecer, não se preocupe. Não tem Rock in Rio sendo pensado fora de Rio e Lisboa. A gente já está com Rio, Lisboa, The Town, produção do Lolla, todos os anos no Brasil. Estamos com coisas já suficientes para colocar a equipe para vibrar. Não tem mais um festival Rock in Rio por aí”. Confira a entrevista completa com Roberta no programa semanal da coluna no Youtube, no streaming VEJA+ e também disponível no Spotify,