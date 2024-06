Diretora da GloboFilmes: ‘Sentiam medo de ir aos estúdios’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

À frente da gestão executiva da Globo Filmes desde janeiro de 2020, Simone Oliveira acumula mais de 20 anos de experiência no cinema. Ela e a atriz Bruna Linzmeyer, que estreou recentemente o filme Cidade Campo no Festival de Cinema de Berlim, participaram juntas de um grupo de discussão com mulheres feministas com a escritora Djamila Ribeiro. “Na primeira reunião que a gente teve com Djamila, me deu tipo um ‘oi, não vim aqui só para o trabalho, é minha vida pessoal’. Esse trabalho de escuta, como uma mulher branca, é importante. É preciso ter mais pessoas com esse olhar sobre profissionais diversos e em cargos de liderança. Uma pessoa da equipe já falou que sentia medo de ir aos estúdios, porque não se via (representada) lá. Esse lugar foi se ampliando, a gente melhorou de uns anos para cá”, relata Simone.

Atualmente a equipe de liderança da Globo Filmes é totalmente feminina – além de Simone, Carolina Rapp é gerente de produção; Cristiana Cunha, gerente de marketing; e Maria Carneiro da Cunha, gerente de planejamento. “A Globo tem tentado intensificar a diversidade e temos bons exemplos nesse começo de ano. Tivemos aumento de mil por cento na presença do cinema brasileiro”, continua Simone.