Dia do professor: relembre os mestres mais emblemáticos da ficção

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nesta terça-feira, 15 de outubro, comemora-se o Dia do Professor, data para parabenizar aqueles mestres que marcaram a formação acadêmica e contribuem para uma sociedade melhor. Para celebrar o momento, a coluna GENTE revisita alguns dos professores mais emblemáticos da televisão, do streaming e do cinema. Alguns controversos, outros adoráveis. Confira:

John Keating. Robin Williams (1951-2014) marcou o cinema com a interpretação de Sr. Keating, em Sociedade dos Poetas Mortos (1989). O professor de inglês chega a um colégio interno para homens, nos anos 1950, disposto a quebrar barreiras com seu estilo não convencional e incentivar seus alunos a pensarem de forma independente e aproveitarem a vida. Uma das cenas mais marcantes é quando o professor convida toda turma a ficar de pé nas mesas em sala de aula.

Professor Dumbledore. Interpretado por Richard Harris (1930-2002) e Michael Gambon (1940-2023) na saga Harry Potter, o diretor da Escola da Magia e Bruxaria de Hogwarts Albus Dumbledore é um dos professores mais icônicos da literatura e cinema, em especial para o público mais jovem. Conhecido por sua sabedoria, poder e generosidade, Dumbledore era amado pela maioria dos alunos e tinha uma atenção especial ao protagonista da trama.

Walter White. Interpretado por Bryan Cranston, 68 anos, na série Breaking Bad, exibida entre 2008 e 2013, Walter White é um professor de química que se torna um fabricante de metanfetamina para garantir o futuro da família após ser diagnosticado com câncer terminal. Inicialmente, Walter se mostra um humilde professor, mas acaba revelando seu caráter duvidoso com sua obsessão por mais poder.

Professor Raimundo. Chico Anysio (1931-2012) levou a comédia para a sala de aula na Escolinha do Professor Raimundo, que marcou a televisão brasileira, inclusive originando uma sequência com Bruno Mazzeo, 47, filho do humorista, no papel que foi do pai. No programa, o personagem educava de forma divertida, com um texto caprichado no humor. Uma das marcas é a frase que encerra os episódios: “E o salário, ó”.

Professora Helena. Uma das professoras mais famosas e carismáticas da televisão das últimas décadas. Vivida por Gabriela Rivero, 60, nos anos 1990, Rosanne Mulholland, 43, em 2012, na novela infantil Carrossel, Helena demonstrava capacidade para lidar com conflitos e estava sempre pronta para ajudar a turma de alunos.

Professor Girafales. Personagem da clássica série Chaves, exibida durante anos no SBT, Girafales (Rubén Aguirre – 1934-2016) era um professor rígido com a turma do protagonista, mas também conhecido pela sua educação e romance com a Dona Florinda.

O Professor. Um dos mestres mais conhecidos dos últimos anos na televisão. O Professor, como era chamado, foi interpretado pelo ator espanhol Álvaro Morte, 49, e é o cérebro por trás dos assaltos que movem a série La Casa de Papel, elaborando cada detalhe dos crimes.