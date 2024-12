Dezembro Laranja: cuidados com a pele no verão, segundo dermatologista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) realiza durante todo o mês a campanha “Dezembro Laranja”, que intensifica a luta contra o câncer de pele. Com foco no verão, que começa oficialmente no dia 21 de dezembro, a coluna GENTE falou com o médico dermatologista Carlos Barcaui, vice-presidente da SBD, sobre os cuidados para se ter durante a estação. Já que a incidência dos raios ultravioletas está cada vez mais agressiva, pessoas de todos os tons de pele devem estar atentas e se proteger quando expostas ao sol. Leia as dicas do profissional:

1. Proteção Solar: procure locais com sombras. O uso de acessórios como chapéus de aba larga, óculos escuros com filtro ultravioleta e roupas com proteção UV são formas eficazes de reduzir a exposição direta aos raios solares. O uso de protetor solar é essencial. Aplique o produto generosamente, com fator de proteção solar mínimo de 30, e reaplique a cada duas horas ou após nadar ou suar. Lembre-se de que a exposição ao sol entre 10h e 16h deve ser evitada, pois os raios UV são mais intensos nesse período.

2. Hidratação: A exposição ao calor pode levar à desidratação da pele e do corpo. Beber água regularmente é fundamental para manter a pele hidratada de dentro para fora. Além disso, usar cremes hidratantes específicos para o seu tipo de pele ajuda a preservar a barreira cutânea.

3. Evitar uso excessivo de roupas apertadas: Tecidos sintéticos podem impedir a respiração adequada da pele e gerar calor excessivo. Prefira roupas leves e de algodão, que permitem a ventilação e ajudam a evitar irritações ou acne induzida pelo suor.

4. Cuidados com a pele após a exposição solar: Após umdia de sol, é importante hidratar a pele com produtos que contenham componentes calmantes, como aloe vera ou vitamina E. Isso ajuda a reduzir possíveis danos e a manter a pele saudável.

5. Proteção contra picadas de insetos: Durante o verão, mosquitos e outros insetos são mais comuns. O uso de repelentes pode ajudar a evitar picadas, que podem causar irritações ou até doenças.

6. Cuidado com as manchas: A exposição excessiva ao sol pode aumentar o risco de manchas na pele, como melasma ou queimaduras solares. Pessoas com tendência a essas condições devem usar produtos com proteção solar elevada e procurar orientação de um dermatologista para cuidados específicos.