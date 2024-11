Deputada federal denuncia ameaças de morte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A deputada federal pelo Paraná Carol Dartora (PT) denunciou à Polícia Federal que recebeu ataques racistas, mensagens de ódio e até ameaças de morte enviadas por e-mail. A parlamentar conta que começou a receber as mensagens em meados de outubro e, desde então, já foram mais de 40 e-mails contendo o conteúdo, como “vou derramar gasolina no seu corpo e colocar fogo” e “macaca bandida”.

“Essa violência não me atinge sozinha; ela abala a paz dos que estão ao meu lado, daqueles que me amam, meus amigos e familiares, que vivem diariamente com o coração apertado, temendo pelo que pode me acontecer. Essa violência política é cruel, insuportável – e me adoece. A violência que enfrento é também uma violência contra a democracia, contra o direito de cada brasileira e brasileiro a um Brasil onde todos possam se expressar livremente, sem medo. Quando uma representante eleita é ameaçada pela cor de sua pele, pelo seu gênero, pela coragem de defender o que é justo, todos nós perdemos. Esse é um ataque ao sonho de uma sociedade onde ninguém precisa se esconder ou temer pela própria segurança”, escreveu Dartora em uma publicação no Instagram.

Segundo a deputada, a Polícia Federal está investigando o crime e a Polícia Legislativa faz a sua segurança. “Mas isso não apaga o impacto que essas ameaças têm na minha vida. A minha saúde está sendo afetada, eu me sinto com medo de sair de casa, de estar perto de desconhecidos”, comentou ela, lembrando que não é a primeira vez que isso acontece: “Há dois anos recebi ameaças de morte e a PF conseguiu identificar de onde vieram, mas não identificou o autor. E essa impunidade continua”.