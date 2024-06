Defesa de Justin Timberlake se manifesta sobre prisão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Justin Timberlake foi detido e liberado da prisão após ser flagrado dirigindo sob eventos de substâncias na segunda-feira, 17. Nesta quarta-feira, 19, o advogado do cantor, Edward Burke Jr., se manifestou sobre o ocorrido. “Ele terá muito a dizer no momento apropriado. Ele está atualmente aguardando a descoberta completa do gabinete do promotor”, disse ao Page Six. O julgamento está marcado para o dia 26 de julho. Se condenado, poderá pagar uma multa entre 1000 dólares e 2500 dólares, além da possibilidade de pegar pena de até um ano de prisão. De acordo com a CNN, ele conduzia a sua BMW 2025 e não parou no sinal vermelho. Além disso, segundo uma declaração da polícia, o artista não dirigia propriamente dentro da faixa e supostamente estava sob influência de álcool ou outras drogas.