Daniela Mercury arremessa banco de luxo em show e depois ironiza ato

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Daniela Mercury, 59 anos, arremessou um banco durante uma apresentação, no último fim de semana, em Salvador, na Bahia, e a atitude acabou causando polêmica. Isso porque a banqueta, que fazia parte da mostra de arquitetura, é avaliado em mais de 2 mil reais. Após o vídeo em que flagra o momento viralizou nas redes sociais, fazendo com que a baiana publicasse uma carta aberta em tom irônico e direcionada ao banco. No texto, Mercury conta que havia pedido para retirarem o móvel, mas que não atendida. Ela “pede desculpas” ao banco e afirmou que a polêmica se deu pelo fato de a atitude ter partido de uma mulher.

“Eu te pergunto, como se estivéssemos em uma mesa de bar, banquinho: Se fosse um artista homem, íam desdenhar dos meus pedidos repetidamente? Só nós mulheres sabemos o que passamos para liderar e sobreviver no selvagem mundo masculino. Aí quando reagimos como eles, somos chamadas de loucas e querem nos queimar, como fizeram com as bruxas. Pois vou dizer: se todas as mulheres fossem ‘loucas’ ao menos uma vez na vida, já estaríamos sendo respeitadas e teríamos posição de igualdade com os homens. Cada mulher que se impõe, nos liberta. Eu me libertei ontem tirando você, banquinho (nada pessoal, repito!) do meu palco. Não foi sua culpa, banquinho”, escreveu a cantora, informando que decidiu comprar o móvel.

“Querido banquinho, pela sua resistência (você é muito forte), decidi comprar você e deixar no centro da minha sala como símbolo do meu empoderamento e da minha liberdade. Meninas, façam como eu, peguem seus banquinhos e atirem eles se for preciso, mas não deixem ninguém dizer o que você pode ou não pode fazer. Nunca deixem! Cada mulher que se impõe, nos liberta. Um beijo carinhoso para você, meu banquinho preferido. Assinado: A Dona da Banca”, concluiu.