Daniel Alves se converte e mira nos louvores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Condenado por estupro na Espanha, Daniel Alves tem investido seu tempo no estudo do evangelho. Nesta semana, o ex-jogador de futebol publicou um vídeo no Instagram tocando violão e cantando louvor. A performance, no entanto, não pegou bem nas redes, e o ex-atleta acabou sendo detonado por internautas, mesmo com comentários limitados. O vídeo chegou à rede vizinha, viralizando com as críticas. ” Depois de tudo, ele acha que vamos cair nessa conversa de evangélico”, escreveu um usuário do X. “Brutal é o estuprador Daniel Alves sendo tratado como ‘homem de Deus’ e indo pregar sobre amor e coisas do tipo’, comentou outro perfil. Logo depois da repercussão, o perfil de Daniel ficou indisponível na rede social.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão, mas foi solto em março deste ano após pagar uma fiança de 1 milhão de euros, equivalente a 5,5 milhões de reais. Atualmente, ele vive em uma mansão perto de Barcelona, com restrições impostas pela justiça espanhola, como a proibição de deixar o país.