Como um shopping foi adaptado para ‘servir’ de moradia de alto luxo

Imagine criar mais de quarenta ambientes inspirados em lofts e áreas de convivência domiciliar em um espaço adaptado de um shopping em pleno funcionamento. Pois este foi o desafio de Patrícia Mayer e Patrícia Quental, ao assumirem a tarefa de transpor o Casacor Rio 2024 para o Fashion Mall, em São Conrado, na zona sul da cidade. À frente da mostra de design, decoração e arquitetura referência no país desde 1991, a dupla falou sobre a experiência dessa edição, que se encerrou no domingo, 24, no programa semanal da coluna GENTE disponível no canal da VEJA no Youtube, no streaming VEJA+ e também na versão podcast no Spotify. Assista.

PATRICIA QUENTEL: “A edição de 2024 se iniciou como um desafio para gente, porque vinha de um palacete tombado, imóvel icônico do Rio de Janeiro, com dois mil metros quadrados de jardim. E de repente viemos para um shopping, o Fashion Mall. As pessoas perguntavam: ‘será que vai ficar bacana?’. O Casacor Rio 2024, graças a Deus, foi um tremendo sucesso. Credito isso à implantação genial do arquiteto Mario Costa Santos e aos 48 escritórios que aceitaram o desafio de vir e montar esse condomínio de estúdios, jardins e áreas de entretenimento”.

PATRÍCIA MAYER: “É um trabalho em conjunto, claro, mas sobretudo porque a gente conseguiu nessa área de seis mil metros quadrados implantar o Casacor em pavimentos descaracterizando a ideia de shopping. A ideia era que a pessoa se sentisse passeando em um condomínio lindo, em cada andar um paisagismo, espaços amplos para caminhar em corredores… O maior desafio foi esse que apavorou todo mundo, fazer do shopping um condomínio lindo, com muito verde”.

O programa foi gravado diretamente do Casacor Rio, no shopping Fashion Mall, no espaço da arquiteta Ana Cano; produção de Patricia Def e captação de imagens de Adaga Midia Businness.