Como será a transmissão do Rock in Rio Lisboa para fãs brasileiros

Faltando pouco mais de três meses para a edição de 40 anos do Rock in Rio no Brasil, o festival já começa a aquecer o público com a edição de 20 anos do Rock in Rio Lisboa neste fim de semana. O festival, em uma parceria com o YouTube, vai transmitir ao vivo os shows de Ed Shreeran, Doja Cat, Evanescence, Ivete Sangalo, Luísa Sonza e outros artistas que acontecerão nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho. Fernanda Catania, a Foquinha, e Edu e Fih, do Diva Depressão, serão os responsáveis por apresentar os espetáculos diretamente da capital de Portugal. Serão mais de 100 artistas distribuídos em cinco palcos, 12 atrações, mais de 150 espaços e 12 horas de festa diárias.

“Estamos prestes a vivenciar um momento incrível com o início do Rock in Rio Lisboa neste sábado, que será seguido pelo aguardado festival no Rio de Janeiro, que está a menos de 100 dias de distância. Estas edições especiais marcarão um momento histórico, celebrando 20 anos em Portugal e 40 anos no Brasil. Os fãs de Lisboa terão a sorte de desfrutar de dias mágicos na Cidade do Rock esta semana, enquanto os brasileiros poderão mergulhar no clima do festival e assistir alguns dos shows ao vivo no nosso canal oficial do YouTube”, conta Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town.

Os apresentadores comandarão as lives diretamente de um estúdio na Cidade do Rock, diariamente, além de entradas na programação realizadas do gramado, trazendo toda a atmosfera da Cidade do Rock, que esta edição chega em nova localização: Parque Tejo Lisboa. Diva Depressão e Foquinha vão transmitir, em seus canais no YouTube, um aquecimento do festival com conteúdos e brincadeiras com os fãs.