Como será a estreia de Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, na Record

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Silvia Abravanel, filha número 2 de Silvio Santos, vai estrear na TV Record como participante do programa Acerte ou Caia!. A atração será apresentada pelo humorista Tom Cavalcante e tem estreia prevista em agosto. As gravações foram realizadas no mês de junho, na Argentina, com 176 artistas. Com 16 episódios, cada edição deve contar com 11 personalidades que competem entre si em um jogo de perguntas e respostas. Entre as participações, nomes como o funkeiro MC Binn, a ginasta Daniele Hypólito, o cantor Frank Aguiar, a atriz Thais Melchior, entre outros.

Alerta Spoiler! Como competidora da atração, Silvia faturou o prêmio de 90 mil reais. Para participar do programa, a apresentadora não cortou o vínculo com o SBT, apenas concedeu os direitos de imagem. A herdeira de Silvio segue como titular do infantil Sábado Animado, na emissora do pai.