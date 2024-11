Como rei Charles está fazendo Andrew ser desonrado na família real

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rei Charles III, 75 anos, não tem dado alívio à vida do irmão, príncipe Andrew. O monarca recentemente cortou os benefícios financeiros, suspendendo sua mesada de 1 milhão de libras (7,6 milhões de reais) por ano, além de determinar que a coroa pare de custear sua segurança pessoal, que se aproximavam dos sete dígitos.

Segundo a mais nova atualização do livro Charles III: New King, New Court, a decisão de Charles teria sido depois da insistência de Andrew em viver na mansão Royal Lodge, que tem uma conta anual de reparos de 400 mil libras. Andrew, no entanto, “só” está ganhando 20 mil. A ideia seria que o irmão do rei se mudasse para Frogmore Cottage, onde príncipe Harry e Meghan Markle viviam, para que pudesse levar um estilo de vida menos custoso. Como Andrew está determinado a ficar em sua mansão, Charles decidiu que era melhor que ele bancasse seu estilo de vida sem auxílio da realeza britânica. Xii…