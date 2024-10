Como o fim dos filtros do Instagram deve alterar saúde mental das pessoas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há algumas semanas o Instagram anunciou que vai descontinuar o uso de filtros personalizado aos usuários. O programa semanal da coluna GENTE disponível no canal da VEJA no Youtube, no streaming VEJA+ e também na versão podcast no Spotify, recebe o cirurgião plástico André Maranhão e a psicanalista Joana Novaes para debater como essas ferramentas de redes sociais abalam o psicológico das pessoas e agravam a dismorfia das imagens – distúrbio que se caracteriza por uma preocupação excessiva com a própria aparência.

“A busca da beleza é legítima, mas não pode ser exagerada. O papel do cirurgião plástico é perceber se essa procura é somente por aceitação no seu grupo social”, diz André, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica-RJ. “Cuidar e, sobretudo, gerir o próprio corpo para se apresentar socialmente é um fator importante. Estamos sempre reproduzindo valores. ‘Parecer’ tem uma representação específica na imagem, para não se escapar dos grupos socialmente validados”, continua Joana, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC-Rio.

O programa é gravado diretamente do Casacor Rio, no shopping Fashion Mall, no espaço da arquiteta Ana Cano; e conta com produção de Patrícia Def e captação de imagens de Adaga Midia Businness.

