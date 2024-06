Como Iza tem lidado com a maternidade: ‘montanha-russa’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio à gravidez, Iza, 33 anos, deu de querer ficar perita nos assuntos da maternidade, devorando aquelas bíblias sobre o tema e até promovendo rodas de conversa em casa com a família, para ouvir depoimentos de quem já viveu os temores dessa fase e tentar moderar a ansiedade. “Me sinto uma montanha-russa de emoções”, conta a cantora, que, muito séria, diz “estudar para ter um norte”. Mesmo penando com enjoos e sentindo mais sono, além de ver aflorar uma acne na pele, ela decidiu não frear a agenda de shows. “Vou até onde der”, planeja Iza, que quer parto normal e, afeita aos desenhos animados, já negociou o nome da filha com o pai, Yuri Lima, que joga na Série B do Brasileirão pelo Mirassol. Será Nala, homenagem à valente leoa de O Rei Leão.

Publicado em VEJA de 21 de junho de 2024, edição nº 2898