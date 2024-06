Como Ivete Sangalo se tornou a queridinha do Rock in Rio

Ivete Sangalo comemora 30 anos de carreira em 2024. Ela já fez 17 shows na Cidade do Rock, se somar as edições no mundo todo, e está confirmada para se apresentar no final de semana no Rock in Rio Lisboa. Além de participar de 5 edições do evento nacional, ela também cantou em todos os países em que o Rock in Rio foi realizado, incluindo 9 apresentações em Lisboa, 2 em Madrid e 1 em Las Vegas. Em sua última participação no Rock in Rio Lisboa, em 2022, ela chegou a se auto-intitular “Garota Rock in Rio”. A cada novo show, ela traz uma novidade e um momento especial. Já homenageou e tocou com seu filho Marcelo, revelou que estava grávida das gêmeas, Marina e Helena, e fez um grande manifesto com Gisele Bündchen em 2017. Além disso, a baiana já está confirmada para a edição no Rio de Janeiro, no segundo semestre.

“Esse sol simboliza Portugal, Brasil, Angola, tantos povos lindos… Portugal me dá muita sorte, mas eu também dou muita sorte a Portugal. Ganhou de três”, disse Ivete ao fazer show logo após a seleção portuguesa vencer a Turquia na Eurocopa na tarde deste sábado, 22.