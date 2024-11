Como Gisele Bündchen tem lidando com terceira gravidez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gisele Bündchen, 44, anunciou a gravidez do terceiro filho, com o namorado Joaquim Valente, 35, nesta segunda-feira, 28. Ela já é mãe de Benjamin, 14 anos, e Vivian, de 11, frutos de seu antigo casamento com Tom Brady. De acordo com o site TMZ, ela deverá dar uma pausa no trabalho e focar em estar bem para receber o novo bebê. A top vai se afastar dos compromissos profissionais até o nascimento da criança – o casal optou por descobrir o sexo do neném apenas na hora do nascimento, ela já está no sexto mês de gestação.

Bündchen é reconhecida internacionalmente pelo seu apreço pelo lifestyle mais natural e saudável, principalmente depois do lançamento este ano de seu livro de receitas: Nutrir: receitas simples para corpo e alma. Nesse sentido, da mesma forma que nasceram seus primogênitos, ela deve optar por parto domiciliar e sem anestesia. Segundo a People, a modelo deseja realizar o parto de maneira íntima, na sua propriedade em Miami. “Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família,” disse uma fonte à revista americana.

Além disso, de acordo com fontes do site Page Six, a top model não pretende oficializar a união agora com Joaquim. A publicação contou que amigos da modelo não apostam em um casamento neste momento, mas acreditam que eles devem viver juntos.