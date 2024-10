Como Gérard Depardieu ‘escapou’ de julgamento sobre assédio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos maiores nomes do cinema francês, Gérard Depardieu, 75, tem estado no centro de um número crescente de alegações de agressão sexual nos últimos anos. Nesta segunda-feira, 28, ele não compareceu ao julgamento em que é acusado de agredir sexualmente duas mulheres e pedirá o adiamento do processo por motivos de saúde. “Ele deseja estar presente, mas sua saúde o proíbe”, disse o advogado à Reuters. O ator teria abusado de duas colegas durante a gravação do filme Les Volets Verts em 2021. Segundo os promotores, ele apalpou as mulheres no set de filmagem. Além desse caso, ele já foi acusado por cerca de 20 mulheres de violência sexual.

Uma investigação do jornal independente francês Mediapart, em abril de 2023, relatou que 13 mulheres acusaram Depardieu de ter cometido estupro e agressão sexual nos sets de vários filmes entre 2004 e 2022. Em julho, o canal de televisão público France 2 exibiu um documentário Depardieu: A Queda de um Ogro, que mostrava imagens do ator fazendo comentários obscenos para e sobre mulheres – e até mesmo fazendo comentários explicitamente sexuais sobre uma menina de 10 anos. Em resposta ao crescente número de alegações contra ele, Depardieu escreveu uma carta, no ano passado, no jornal conservador Le Figaro: “Eu nunca, nunca abusei de uma mulher. Machucar uma mulher seria como chutar minha própria mãe no estômago”.