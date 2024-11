Como Gabz passa por cima das críticas de ‘Mania de você’

Muita gente anda se queixando nos bastidores da Globo da audiência de Mania de Você, a trama das 9, que não decola. Não é o caso de Gabrielly Nunes, mais conhecida como Gabz, 25 anos, que circula nos corredores da emissora com sorriso de orelha a orelha. A razão é que experimentou uma ascensão meteórica — de papéis fugazes e inexpressivos, virou a protagonista do folhetim. “Venho me preparando a vida toda para o que está acontecendo agora. Me sinto pronta”, diz, resoluta, a jovem que está, no entanto, às voltas com um tremendo desafio: interpretar uma chef sofisticada, papel que a obriga a dar uma disfarçada na falta de traquejo com as caçarolas. Fez até curso no Le Cordon Bleu, a escola francesa de gastronomia com base no Rio, para pegar uns macetes. Mas reconhece: “Sou boa mesmo fazendo um frangão com arroz”.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 8 de novembro de 2024, edição nº 2918