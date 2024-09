Como foi o casamento de Marco Pigossi com diretor na Itália

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marco Pigossi, 35, se casou com o cineasta Marco Calvani, 43, neste sábado, 31, em uma cerimônia intimista, na Toscana, Itália. Os noivos optaram por usar ternos iguais, não usar sapatos e entraram juntos de mãos dadas. O casal já tinha oficializado a união no civil, no fim de 2023, em São Paulo. No vídeo que circula no Instagram, eles aparecem sorridentes enquanto caminham até o altar. No final da cerimônia, que aconteceu ao ar livre, ainda teve a tradicional chuva de arroz. O ator assumiu o relacionamento com o cineasta italiano em 2021.

Calvani é irmão mais velho do famoso ator italiano Luca Calvani. Apesar de não ser conhecido no Brasil, ele recebeu prêmios pelos trabalhos como dramaturgo na França e nos Estados Unidos entre 2013 e 2015. O pedido de casamento foi feito pelo cineasta no último dia das gravações do filme High Tide, dirigido por Marco Calvani e estrelado por Pigossi. “Foi um acontecimento inteiro esse trabalho, marcou nossa história. Nós brincamos que esse filme é nosso primeiro filho”, disse o brasileiro em entrevista recente. A notícia do casamento foi primeiro divulgada pelo site Hugo Gloss. Os dois vivem em Los Angeles, e o ator diz que mudar de país foi fundamental para poder se sentir completamente livre para falar sobre sua orientação sexual. Muito discreto, o artista ainda não fez nenhuma publicação sobre o momento nas redes sociais.