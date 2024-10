Como foi feita icônica foto de Cid Moreira na banheira da ‘Caras’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cid Moreira, que faleceu aos 97 anos nesta quinta-feira, 4, no Rio de Janeiro, protagonizou diversos momentos emblemáticos em coberturas jornalísticas pela TV Globo, onde foi apresentador por décadas no Jornal Nacional. Fora da TV, o jornalista abriu as portas de sua casa, no Rio, para uma icônica capa da revista Caras em 1993. Foi quando posou de pernas para o ar em uma banheira de espuma.

Na ocasião, consta que Cid estava disposto a mostrar suas “facetas” fora da bancada do telejornal que o impedia de revelar seu lado mais brincalhão, menos sisudo. Em entrevista à publicação, ele se permitiu posar em um ensaio mais intimista. “O homem tímido que existe por trás do rosto mais conhecido do Brasil mostra sua casa, sua mulher e suas pernas”, dizia a manchete.

Segundo relatos da equipe da revista daquela época, ao longo do ensaio em casa, a bateria de uma das câmeras acabou e o fotógrafo Marcelo Tabach precisou de um tempo para trocá-la. Brincalhão, Cid entrou então na banheira de seu quarto e ficou se exercitando de pernas para cima. Quando o fotógrafo retornou e viu a cena, não pensou duas vezes. Registrou o momento que pararia na capa da publicação e se tornaria um dos momentos mais curiosos do jornalismo de celebridades no país.

Em entrevista a Rafael Cortez, Cid relembrou o momento: “Eu amo aquela foto. Então, eu estava em uma sessão de fotos e eu já estava cansado. Então acabou a bobina do ajudante e ele falou ‘tenho que pegar lá no carro’. Eu fiquei ali esperando, estava fazendo a foto na banheira e aí comecei devagarinho a exercitar o abdômen, estava assim, levantando. Eu tinha esse domínio. Esqueci que tinha um fotógrafo lá, ele bateu e ganhou prêmio”.

