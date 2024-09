Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Will Smith chegou com animação no Brasil. O cantor foi visto fazendo uma passagem de som no Rock in Rio nesta quinta-feira, 18. Apesar de ser só uma apresentação teste, Will não poupou energia e levou os funcionários a loucura. Pelo que parece, a perfomance dele vai ser completa, com direito a backvocal, coreografia e até um contato com o público. Um verdadeiro artista.