Como filha de Eduardo Cunha imita os passos do pai

Durante a comemoração do centenário da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, realizada no estádio do Maracanãzinho no sábado, 29, Eduardo Cunha anunciou o lançamento de uma nova rádio gospel. Com trajetória política impulsionada pelo voto evangélico, o ex-presidente da Câmara dos Deputados trabalha para retomar força no segmento. Ele revelou que a emissora, Maravilha FM, terá espaço na programação para sua filha, a deputada federal Dani Cunha (União-RJ).

A rádio é uma espécie de “filial” para todo o estado da Rádio 88 FM, emissora tradicional no mercado cristão e lançada na década de 1990 pelo ex-deputado estadual Edson Albertassi em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Antes de comandar a Câmara, a carreira de Cunha foi alavancada por suas participações na Melodia FM, rádio evangélica de viés popular no estado.