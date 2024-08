Como estão atores de ‘Lost’, agora na Netflix, 20 anos depois

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A chegada de Lost ao catálogo da Netflix agitou as redes nos últimos dias. Foram diversas publicações de fãs ansiosos para rever a série, lançada há 20 anos, outros curiosos para conhecê-la e teve até um post nostálgico de Rodrigo Santoro, relembrando a participação que fez no seriado de 2004 ao lado de atores que ficaram conhecidos com a produção. O artista brasileiro integrou o elenco de sobreviventes do acidente aéreo na ilha, mas atuou somente em alguns episódios da terceira temporada. Desde o fim da produção dos anos 2000, que dividiu muitas opiniões, os integrantes do elenco seguiram caminhos diferentes, alguns com participações em séries de sucesso na televisão norte-americana e outros estrelando grandes produções de Hollywood.

Matthew Fox (Jack Shephard) – Após Lost, Matthew Fox, 58. atuou em filmes como Em Busca de Vingança (2013) e Guerra Mundial Z (2013), mas nos últimos anos tem mantido um perfil mais discreto. Em 2022, ele voltou à TV com a minissérie Last Light. Na época, ele falou que decidiu ser mais seletivo nos projetos com a posição privilegiada que sua carreira lhe permitiu.

Evangeline Lilly (Kate Austen) – Evangeline Lilly, 45, alcançou grande sucesso após a série, se destacando como a Vespa, da Marvel, em filmes como Homem-Formiga (2015) e suas sequências. Ela também apareceu em O Hobbit como Tauriel. Lilly continua a atuar em grandes produções e mantém uma presença ativa nas telonas.

Josh Holloway (James ‘Sawyer’ Ford) – O ator Josh Holloway, 55, tornou-se um dos personagens mais populares da produção norte-americana e segue com a carreira ativa na televisão. Desde o fim de Lost, ele estrelou séries como Colony (2016-2018) e Yellowstone (2020).

Terry O’Quinn (John Locke) – Terry O’Quinn, 72, foi um dos atores com mais destaque na série, chegando a ganhar um Emmy por seu papel. Ele continuou a trabalhar na TV, com papéis em 666 Park Avenue (2012-2013), Patriot (2015-2018), e Emergence (2019-2020).

Jorge Garcia (Hugo ‘Hurley’ Reyes) – Jorge Garcia, 51, continuou a ser uma presença querida na TV após o fim de Lost. Trabalhou em produções como Hawaii Five-0 (2013-2020) e Once Upon a Time (2012). Ele também mantém seu lado cômico, participando de comédias e projetos menores. Em 2010, por exemplo, fez aparições em alguns episódios de How I Met Your Mother, como Steve.

Michael Emerson (Benjamin Linus) – Michael Emerson, 69, seguiu interpretando personagens enigmáticos e intensos. Ele estrelou em Pessoa de Interesse (2011-2016) e mais recentemente, em Evil (2019-presente).

Naveen Andrews (Sayid Jarrah) – O ator britâncio Naveen Andrews, 55, atuou em séries como Sense8 (2015-2018) e The Dropout (2022). Ele se destacou em ambos os papéis e permanece ativo em projetos de TV e cinema.

Yunjin Kim (Sun-Hwa Kwon) – A sul-coreana Yunjin Kim, 50, continuou a ter sucesso em sua carreira na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Ela estrelou na série Mistresses (2013-2016) e segue atuando em produções coreanas de cinema e TV.

Daniel Dae Kim (Jin-Soo Kwon) – Nascido na Coreia do Sul, Daniel Dae Kim, 56, se tornou um dos rostos mais reconhecidos da TV americana, estrelando séries como Hawaii Five-0 (2010-2020) e The Good Doctor (2017-presente). Ele também é um defensor ativo da representação asiática em Hollywood.

Dominic Monaghan (Charlie Pace) – Dominic Monaghan, 47, já era figura conhecida do público com o trabalho em O Senhor dos Anéis como Merry. Após Lost, ele seguiu a carreira na televisão e no cinema, como na série Wild Things with Dominic Monaghan (2012-2016), onde explora a vida selvagem ao redor do mundo.