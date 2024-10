Como era a relação de Liam Payne com integrantes do One Direction

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Liam Payne morreu nesta quarta-feira, 16, aos 31 anos após cair do terceiro andar do hotel que estava hospedado em Buenos Aires, Argentina. Antes de seguir a carreira solo, o cantor fez parte da boyband One Direction, junto com Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson. A banda, que se juntou em 2010 durante o programa The X Factor, anunciou um hiato em 2016 sem nenhuma explicação. Em 2022, Liam veio à público contar um pouco dos bastidores – e os motivos da separação repentina.

Liam admitiu, durante uma participação no podcast Impaulsive, não ter uma relação boa com Zayn e contou algumas situações que os dois tiveram desentendimentos. Ele relembrou de uma antiga briga que o colega de banda teve com seu irmão, Jake Paul, alegando que o cantor teria sido rude com ele. “Antes de nos aprofundarmos no assunto, há muitas razões para eu não gostar de Zayn e muitas também para eu sempre estar do lado dele. Se eu tivesse que passar por tudo que ele passou em seu crescimento… Meus pais me apoiam muito ao ponto de ser irritante às vezes. Zayn teve uma criação bem diferente nesse sentido”, contou.

O artista também afirmou que no começo teve dificuldades para conviver com os outros integrantes por não estar acostumado com “caras barulhentos”. “Louis (Tomlinson) era selvagem. Ele queria ser selvagem. Ele tem esse espírito”, elogiou. Embora tivessem uma relação de amizade, nem sempre a relação foi amistosa. Segundo Liam, na época da banda, os dois se odiavam e quase partiram para agressão física. Ele também comentou que um dos integrantes da banda já o jogou contra a parede durante uma discussão, mas não revelou quem era – apesar de especularem que fosse o Zayn. A confusão só se encerrou porque Liam ameaçou o colega. “Se você não remover essas mãos, há uma grande probabilidade de você nunca mais usá-las”, disse durante a confusão.

Sobre os outros integrantes, Liam afirmou não ter mais contato com Harry. “Depois do grupo, não conversamos por um longo tempo, na verdade. Eu me lembro de vê-lo em um [evento] Jingle Bell Ball, nos bastidores, pela primeira vez em muito tempo. Ele ainda é o mesmo cara de sempre, o mesmo de quando saímos daquele camarim para o grupo parar um pouco”, disse em entrevista ao programa de rádio Capital Breakfast with Roman Kemp.

Alguns dias antes de morrer, Liam se reencontrou com Niall na Argentina e compareceu ao seu show. “Acho que talvez a gente vá dar um oi. Faz um tempo que eu e Niall não conversamos. Temos muito o que falar. E eu gostaria de esclarecer algumas coisas com ele. Nada de vibes ruins, mas… precisamos conversar”, disse antes do evento.