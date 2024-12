Como Belo fez de série no Globoplay uma sessão de terapia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor Belo, 50 anos, andou atravessando tempos sombrios, que envolveram uma ruidosa traição à ex-mulher e até uma prisão por suspeita de envolvimento com tráfico. Uma vez na santa paz de casa, os convites começaram a fluir — ele virou jurado do reality musical The Masked Singer, ganhou um documentário no Globoplay e estreou como ator na série Arcanjo Renegado, onde dá vida a um policial. “Já fui humilhado, algemado e, agora, acabei exaltado pela polícia com honras e glórias. Foi uma sessão de terapia”, define ele. “Pelo menos assim pude exorcizar os dramas do passado”, reflete Belo, aliviado pelo caso ter sido, enfim, arquivado.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 6 de dezembro de 2024, edição nº 2922

