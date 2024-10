Como Band evitou que TV Globo retomasse cobertura da Fórmula 1

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após quatro décadas de cobertura da Fórmula 1 pela TV Globo, a emissora deixou de transmitir as corridas ao final de 2020. Assim, a Band se tornou a nova parceira da Liberty Media, empresa que detém os direitos comerciais da F1, no início de 2021. Um novo contrato foi acordado em 2023, com término previsto para o final do ano que vem. De olho no mercado, a Globo já deu a entender que quer ter a atração de volta. Tanto que, durante o Upfront Globo, evento que apresenta ao mercado publicitário as principais atrações do próximo ano, realizado no dia 16, a empresa fez um “quase-anúncio” do retorno da F1 à emissora. Um carro da competição foi colocado no palco, com uma pintura que continha os logos de Globo, Globoplay, SporTV e GE. No fundo, um telão com a pergunta “será?”.

Esse “quase-anúncio” foi feito porque a Band e a Liberty Media estariam negociando um distrato nas últimas semanas. Porém, tal mudanaça não foi feita e a emissora paulista vai seguir com o contrato até o final do ano. Neste fim de semana, inclusive, entre os dias 25 e 27, a Band transmite o GP do México, no Circuito Hermanos Rodriguez.