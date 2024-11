Como ‘Ainda Estou Aqui’ levou Erasmo Carlos para as paradas musicais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com o lançamento do filme Ainda Estou Aqui, Erasmo Carlos voltou para às paradas musicais do Spotift. Na playlist “Viral 50 – Brasil”, É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo está em quarto lugar. Já no Shazam, o clássico da MPB é o segundo colocado do Shazam, aplicativo que identifica música tocada no ambiente. A faixa foi composta por Erasmo e seu parceiro Roberto Carlos e faz parte do disco Carlos, Eramos, lançado em 1971. Conhecido pelo apelido de Tremendão, o cantor morreu em 2022 aos 81 anos.