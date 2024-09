Como a golpista serial Anna Sorokin foi parar numa competição de dança

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Existe aquela turma que põe os pés no rol da fama por um talento especial que enobrece sua área de atuação. Não é esse, definitivamente, o caso da golpista serial Anna Sorokin, 33 anos, a russa que adentrou o grand monde de Nova York se passando por uma herdeira rica alemã, enredo que inspirou a série Inventando Anna. Ela viveu na roda do alto luxo, enganando gente graúda, até ser desmascarada e condenada por fraude generalizada, tendo caloteado dívidas com bancos, hotéis e joalherias. Depois de três anos atrás das grades, Anna vive em prisão domiciliar em Nova York e, habilidosa que é para atrair atenção, foi escalada para o sucesso televisivo Dancing with the Stars, espécie de Dança dos Famosos americana, em que aposta suas inesgotáveis fichas. “Muita gente fica famosa por coisas ruins e consegue transformar isso em algo diferente”, diz, em versão regenerada. Detalhe: seu bailado será acompanhado por um acessório que preferiria muito deixar em casa — a inseparável tornozeleira eletrônica.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Mafê Firpo

Publicado em VEJA de 13 de setembro de 2024, edição nº 2910