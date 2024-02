Com um pé no SBT, Regina Duarte volta a disparar contra Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Regina Duarte está em negociação avançada para fechar contrato com o SBT. A atriz deve ser escalada para interpretar uma vilã “megera”, diretora de uma escola, na novela infantil Enfrentando gigantes, substituta de A infância de Romeu e Julieta. Segundo uma fonte da coluna, só faltam acertar detalhes financeiros. Regina deve receber bem menos do que ganhava na TV Globo, quando reincidiu contrato para assumir a secretaria de Cultura do governo Bolsonaro (PL), onde permaneceu por apenas três meses – de 4 de março a 10 de junho de 2020.

Em meio a esta possibilidade de trabalho, numa postagem nas redes sociais, Regina voltou a criticar o presidente Lula (PT), publicando um vídeo no qual ele compara a ação de Israel na Palestina ao genocídio de Hitler na Segunda Guerra Mundial. “Só pode estar com a cabeça em outro lugar. A missão que lhe foi oferecida de governar o Brasil está sendo muito pesada pra um homem que a esta altura aceitou fascinado a possibilidade de viver com Janja uma lua-de-mel paradisíaca em paragens internacionais. Que cilada!”, escreveu ela.

Segundo a assessoria do SBT confirmou à coluna, nesta segunda-feira, 19, Carla Diaz e Joaquim Lopes fizeram testes de avalição para a mesma novela infantil. A atriz deve ser a professora de um orfanato, e Joaquim o pai de Anna, protagonista da trama, que tem previsão de estreia para o segundo semestre.