Com destaque para ‘Pedágio’, veja os vencedores do Prêmio Grande Otelo

Os vencedores do Prêmio Grande Otelo 2024, antigo Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, foram anunciados nesta quarta-feira, 28, em uma cerimônia na Zona Oeste do Rio de Janeiro na qual a coluna GENTE esteve presente. O destaque foi Pedágio, de Carolina Markowicz, que ganhou os prêmios de Melhor Longa-Metragem Ficção, Melhor Direção e Melhor Roteiro Original. O longa O Sequestro do Voo 375, de Marcus Baldini, levou o maior número de troféus Grande Otelo da noite: seis (veja abaixo a lista completa de premiados). Realizada anualmente pela Academia Brasileira de Cinema, a premiação teve como apresentadores Dira Paes e Toni Garrido. O evento foi transmitido ao vivo para todo o país pelo Canal Brasil e pelo Youtube da Academia Brasileira de Cinema.

Além dos premiados, o Cinema Novo foi o grande homenageado da edição de 2024, quando se comemora os 60 anos do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Representantes do movimento, os cineastas Cacá Diegues, Ruy Guerra, Walter Lima Jr. e Zelito Vianna, assim como a produtora Lucy Barreto, subiram ao palco para receber seus troféus Grande Otelo das mãos dos atores veteranos: Antônio Pitanga e Othon Bastos.

VENCEDORES – PRÊMIO GRANDE OTELO 2024

Melhor Longa-Metragem Ficção

PEDÁGIO, de Carolina Markowicz.

Melhor Direção

CAROLINA MARKOWICZ por Pedágio.

Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem

SILVIO GUINDANE por Mussum, o Filmis.

Melhor Ator de Longa-Metragem

AILTON GRAÇA como Mussum por Mussum, o Filmis.

Melhor Atriz de Longa-Metragem

VERA HOLTZ como Virgínia por Tia Virgínia, de Fabio Meira.

Melhor Ator Coadjuvante de Longa-Metragem

JORGE PAZ como Nonato por O Sequestro do Voo 375, de Marcus Baldini.

Melhor Atriz Coadjuvante de Longa-Metragem

ARLETE SALLES como Vanda por Tia Virgínia.

Melhor Longa-Metragem Ibero-americano

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE (Espanha, Uruguai, Argentina e Chile)

/Ficção – Direção: J.A. Bayona. Indicação: Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Melhor Longa-Metragem Voto Popular

PÉROLA, de Murilo Benício.

Melhor Roteiro Original

CAROLINA MARKOWICZ, por Pedágio.

Melhor Roteiro Adaptado

LUSA SILVESTRE e MIKAEL DE ALBUQUERQUE – Adaptado do documentário “Sequestro do Voo 375”, de Constâncio Viana – por O Sequestro do Voo 375.

Melhor Longa-Metragem Infantil

TURMA DA MÔNICA JOVEM – REFLEXO DO MEDO, de Mauricio Eça.

Melhor Ator Série de Ficção para TV Aberta, TV Paga ou Streaming

JULIO ANDRADE como Betinho por Betinho – No Fio da Navalha, de Lipe Binder.

Melhor Atriz Série de Ficção para TV Aberta, TV Paga ou Streaming

ALICE CARVALHO como Dinorah por Cangaço Novo, de Fabio Mendonça e Aly Muritiba.

Melhor Série Brasileira Ficção, de produção independente, para TV Aberta, TV Paga ou Streaming

CANGAÇO NOVO.

Melhor Curta-Metragem Ficção

A MENINA E O MAR, de Gabriel Mellin.

Melhor Longa-Metragem Animação

PERLIMPS, de Alê Abreu.

Melhor Série Brasileira de Animação, de produção independente, para TV Aberta, TV Paga ou Streaming

ESQUADRÃO DO MAR AZUL, de Rubens Belli.

Melhor Curta-Metragem Animação

MULHER VESTIDA DE SOL, de Patrícia Moreira.

Melhor Longa-Metragem Documentário

ELIS & TOM, SÓ TINHA DE SER COM VOCÊ, de Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay.

Melhor Série Brasileira de Documentário, de produção independente, para TV Aberta, TV Paga ou Streaming

O CASO ESCOLA BASE, de Paulo Henrique Fontenelle.

Melhor Curta-Metragem Documentário

THUË PIHI KUUWI – UMA MULHER PENSANDO, de Aida Harika Yanomami, Edmar Tokorino Yanomami e Roseane Yariana Yanomami.

Melhor Montagem

LUCAS GONZAGA e GUSTAVO VASCONCELOS por O Sequestro do Voo 375.

Melhor Direção de Fotografia

ADRIAN TEIJIDO, ABC, por O Rio do Desejo.

Melhor Efeito Visual

MARCELO CUNHA e JOAQUIM MORENO, por O Sequestro do Voo 375.

Melhor Som

SÉRGIO SCLIAR, MIRIAM BIDERMAN, ABC e RICARDO REIS, ABC,

por O Sequestro do Voo 375.

Melhor Direção de Arte

RAFAEL RONCONI, por O Sequestro do Voo 375.

Melhor Maquiagem

MARI PIN e MARTÍN MACÍAS TRUJILLO, por Mussum, o Filmis.

Melhor Figurino

CASSIO BRASIL, por Mussum, o Filmis.

Melhor Trilha Sonora

DADO VILLA-LOBOS por Aumenta que é Rock’n’ Roll, de Thomas Portella.