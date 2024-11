A colaboração artística de estilista belgo-brasileiro e modelo brasileira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O estilista belgo-brasileiro Emmanuel Lejeune celebra o sucesso de sua Maison no Brasil com lançamento da coleção “LEJEUNE NY”, colaboração artística com a top model Barbara Fialho. A “collab” mistura o requinte clássico da moda e a ousadia da vida moderna, capturada nas ruas de Nova York e trazida ao coração de São Paulo, nos Jardins.

Barbara, rosto da campanha, traz à vida a essência da coleção nas ruas da “Big Apple”, capturada pelas lentes do fotógrafo Anthony Tudisco. Para marcar a chegada dessa parceria, o duo prepara um evento no dia 25 de novembro, em um dos cenários mais charmosos da capital paulista: o casarão de 1911, na Alameda Santos, tombado como patrimônio histórico. “Para o desfile, apresentarei uma proposta que remete ao New Look de 1947 misturado com as silhuetas soltas dos anos 20, construídas em tecidos como crepe, shantung e popeline de algodão”, promete Lejeune.