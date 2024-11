Choro, blusa furada e mulher de joelhos: Adriano imperador lança livro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O lançamento da biografia de Adriano Imperador, 42 anos, parou o Barra Shopping, Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira, 13. Em meio a gritos de “eu te amo”, muito choro de fãs e até uma mulher ajoelhada, o ex-jogador, de blusa furada, chegou ao local escoltado por seguranças e acompanhado da avó, Ulpia e do irmão, Thiago Ribeiro. Com tanta comoção, o objetivo de autografar os livros ficou em segundo plano, pois as centenas de pessoas que lutavam para chegar perto do ex-atleta queriam mesmo autógrafos nas camisas do Flamengo e da seleção e muitas fotos. A expectativa é de que mais de 300 pessoas marquem presença no evento.

O casal de flamenguistas Renato Conceição, 36, e Elane Nascimento, 35, fez questão de esperar na fila para receber um autógrafo do ídolo. “Sou fã dele desde 2008, e é um momento único para a gente estar mais próximo, tirar foto e falar o que sente para ele”, explica Elane. “É uma oportunidade de conhecer um pouco mais da história dele. Eu gosto dessa humildade, simplicidade, esse carinho que ele tem com todo mundo”, completou Renato.

Embora seja um grande ícone rubro-negro, Adriano atraiu também a atenção de torcedores de clubes rivais, como o vascaíno João Pedro Toledo Freire, 16. “Eu sou vascaíno, mas o cara tem importância no futebol brasileiro. Ele jogou muita bola. Querendo ou não um cara é um exemplo no futebol brasileiro, um cara humilde. Além de ser ótimo jogador, uma ótima pessoa”, elogiou o estudante.

Escrito pelo jornalista Ulisses Neto, Adriano – Meu medo maior chegou às livrarias na segunda-feira, 11, e, somente no evento de lançamento, vendeu mais de 200 exemplares. No livro, Adriano fala sobre suas origens na comunidade da Vila Cruzeiro, no Rio, a fama, a época em que brilhou no Flamengo, Inter de Milão e na seleção brasileira, além de tratar de temas como alcoolismo e depressão. “Acho que todo mundo já sabe da minha vida, né? Mas o livro conta toda a minha história direitinho, minha carreira, minha família. Para mim, isso é muito importante. Eu nem estou acreditando”, comentou o ex-atleta. Adriano destacou ainda a parte que mais gostou da biografia. “A humildade de como a minha família me tratou. Na vida, a gente tem que ter pilar, o pilar da vida é tudo, senão, pode esquecer. Então peço obrigado a vocês com muito carinho e não deixem de sonhar. Não deixa de sonhar porque uma hora Deus abre a porta e quando ele abre a porta ninguém tira”, concluiu.

