Chappell Roan explica desentendimento com fotógrafo no VMA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Chappell Roan, 26, estreiou no MTV VMA, nesta quarta-feira, 11. Porém, ainda no tapete vermelho, uma discussão entre ela e um fotógrafo repercutiu nas redes sociais. Enquanto a artista se arrumava e posava para os cliques, o profissional lhe falou para ficar quieta. A cantora, porém, retrucou o comentário e gritou. “Cala a boca você! Não! Comigo não”, disparou. Algumas pessoas que estavam no local chegaram a vaiar a atitude dela.

Mais tarde, em uma entrevista ao Entertainment Tonight, a vencedora de “Artista Revelação” descreveu as sensações de estar em sua primeira premiação. “Isso é muito impressionante e assustador”, confessou. Em seguida, esclareceu por que gritou para o fotógrafo. “Acho que para alguém que fica muito ansioso perto de pessoas gritando com você. O tapete é horrível, e eu gritei de volta. Você não pode gritar comigo desse jeito. É fácil para mim me defender. Mas não vou levar isso para o resto de minha carreira. Sou famosa há cerca de um mês. Não é assim que vai ser, garota”.