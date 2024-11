Cerimonialista denuncia racismo por noiva ‘preferir pessoas brancas’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cerimonialista Soraia Martins acusou uma noiva de racismo após ela afirmar que prefere ter um “time de pessoas brancas” no casamento. Na ocasião, uma amiga de Soraia que trabalhava com o casal indicou ela para ser cerimonialista, no entanto, a mulher ao ver a foto de perfil preferiu não contratá-la. “Só não chamei Soraia porque estamos preferindo um time de pessoas brancas. Não me leve mal”, escreveu a noiva. Em resposta, a empresária afirmou que não iria mais trabalhar com eles. “Sério que você falou isso? Que decepção, aqui eu prezo muito a liberdade e igualdade, principalmente eu, sendo mãe e esposa de negro…sinto muito, mas recomendo você busca outra celebrante, porque não atendo racistas, homofóbicos e intolerantes”, revidou.