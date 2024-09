Cena com nudez de Nicolas Prattes em ‘Mania de você’ vira piada na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nicolas Prattes tem dado o que falar desde que suas cenas quentes com Agatha Moreira surgiram na nova novela das 9 da TV Globo, Mania de Você. No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira, 10, Rudá, personagem de Nicolas, surge pelado em frente a uma fogueira após trocar beijos “calientes” e carícias com Agatha. O perfil oficial da emissora resolveu fazer piada com o momento. Puseram um print da cena em montagem com uma suposta reação de Sabrina Sato, namorada de Nicolas. “Geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeente! Será que a Sabrina ficou chocada com a cena do Rudá sem roupa no meio do mato?”.