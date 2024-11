Celso Portiolli relembra momentos ao lado de Hebe e Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Brasil acompanhará mais uma edição do Teleton, evento anual que mobiliza o país em prol da AACD, nesta sexta-feira, 8, e sábado, 9. Em 2024, o programa traz como tema “Solidariedade e Gratidão”, com o objetivo de reforçar a importância do apoio à causa e de arrecadar 35 milhões de reais. Em coletiva do evento, Celso Portiolli, lembrou que já dividiu, ao mesmo tempo, o palco com Hebe Camargo (1929-2012) e Silvio Santos (1930-2024), dois ícones da televisão brasileira. O encontro aconteceu durante o Teleton 2010.

“Tive momentos memoráveis com o Silvio no palco. Já brincamos de balançar a Hebe, já imitei o Silvio para o próprio Silvio. Falar do Silvio sem me emocionar ainda é muito difícil. Foi incrível dividir momentos esses dois ícones da TV. (…) Em 2011, quando a Hebe já estava doentinha, o carro a deixou na porta do estúdio, fui buscá-la e viemos caminhando lentamente para que ela estivesse no palco. Foi uma surpresa para todos. (…) Todas as vezes que fiquei ao lado do Silvio também foram inesquecíveis. Todo mundo tinha medo de dividir o palco com ele. O ícone ali. Ele vai avaliar o meu trabalho, ele vai achar isso ou aquilo”.