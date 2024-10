Cássia Kis se torna ré em processo por homofobia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Cássia Kiss virou ré pelo crime de homofobia, depois que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) acatou a denúncia do Ministério Público Federal contra a artista. Na ação civil pública, o MPF pede que Cássia Kiss pague 1 milhão de reais em multa. A queixa-crime foi movida pelo coletivo Articulação Nacional dos Transgêneros (Antra) e pelo ator José de Abreu, depois de uma série de comentários preconceituosos contra pessoas transexuais feitos em 2022 pela artista, em uma entrevista para a jornalista Leda Nagle.

Na época, a artista estava no ar como a vilã Cidália da novela Travessia, da Globo. Ela afirmou que relações homoafetivas estavam “destruindo a família”. “Não existe mais o homem e a mulher, mas mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando, onde há inclusive um espaço chamado ‘beijódromo’ ou algo assim. O que está por trás disso? Destruir a família, sem dúvida nenhuma. E não só. Destruir a vida humana, na verdade, porque que eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?”, afirmou Cássia Kis.

Ela também foi processada, em outra ação por homofobia, movida pelo Grupo Arco-Íris, ONG que cuida dos direitos da população LGBTQIA+. Eles pedem uma indenização coletiva no valor de 250 mil reais, que seriam destinados a programas de combate à LGBTfobia no meio cultural.