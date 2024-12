Carol Castro sobre plástica: ‘Sou das poucas que nunca mexeram em nada’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 40 anos, Carol Castro é uma das raras em sua geração que juram nunca ter encarado um procedimento estético. Embora este não seja um tema que a mobilize, não teve jeito: no lançamento de Garota do Momento, a nova trama global das 6, ninguém queria saber de seu papel, mas do que ela faz para manter-se com o semblante jovem e vivaz. A atriz se esquivou como pôde. “Talvez eu seja uma das poucas na minha idade que nunca mexeram em nada. Podem ver que tenho uma marquinha aqui, outra ali”, disse, ao apontar para a testa, onde não se avistava os alegados sinais do tempo. Mas aí, após muita insistência, veio a revelação. Carol pretende, sim, se render à inexorável trilha dos bisturis. “Sou original de fábrica, mas amamentei, né? Dá vontade de botar um peito, sem ninguém perceber”, entregou.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 6 de dezembro de 2024, edição nº 2922

