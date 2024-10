Cantora Joanna divulga foto rara com esposa no Círio de Nazaré

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As cantoras Joanna e Karen Keldani compartilharam fotos raras em uma publicação conjunta nos seus perfis do Instagram nesta segunda-feira, 21. Nas imagens, o casal aparece na Casa de Cultura É Círio Outra Vez durante o Círio de Nazaré, procissão católica que acontece em Belém, no Pará, e homenageia Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do estado. As duas são casadas há cinco anos. Enquanto Joanna é cantora de MPB, Karen é uma das principais vozes da música católica do Brasil. Ela já se apresentou para o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, no Rio de Janeiro; e cantou no Círio de Nazaré.

“Cantar na procissão do Círio é caminhar junto com um povo que não esquece de sua fé. Viver o Círio é testemunhar a graça, sentir a religiosidade em uma de suas perspectivas mais belas. Sou só gratidão!”, publicou no Instagram.