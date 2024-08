Campeã olímpica, Maurren Maggi salta com visitantes em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Casa Brasil, ponto de encontro da torcida brasileira em Paris, tem atraído diversos visitantes que encontram stands temáticos e ativações realizadas pelos patrocinadores do espaço. Embaixadora da Recoma, uma das empresas patrocinadoras, a campeã olímpica Maurren Maggi esteve presente no local e participou de uma atividade que conhece bem: o salto em distância.

Junto com os visitantes, a ex-atleta saltou em um tapete que simulava a modalidade em que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, a primeira de uma mulher no atletismo individual. “É maravilhoso poder estar aqui na Casa Brasil e poder fazer parte destes momentos com a torcida brasileira. Queremos aproveitar tudo que o espaço oferece para viver uma experiência marcante durante as Olimpíadas de Paris”, disse Maurren.

Além das ativações com atletas embaixadores, os visitantes também podem aproveitar atrações musicais, experiências gastronômicas, contato com artesanato e diversas outras atividades ideais para uma imersão completa na cultura brasileira. Quadras – poliesportiva e de vôlei de praia – também estão disponíveis para o público. Com espaço de 5 mil m² de área, a Casa Brasil fica aberta diariamente das 13h às 22h (horário local de Paris) durante todo o período olímpico.