Caio Blat leva ‘Grande Sertão’ dos palcos aos cinemas: ‘superprodução’

Caio Blat, 43 anos, recebeu o Prêmio Shell de Melhor Ator em 2018, por sua atuação em Grande Sertão Veredas, montagem de Bia Lessa, 65. Nos palcos do teatro, ele já interpretava Riobaldo, papel que vive agora no filme Grande Sertão, de Guel Arraes, 70 – nos cinemas do país a partir desta quinta, 6. “A nossa missão é pegar o livro mais erudito da língua brasileira e transformar no filme mais popular”.

O longa transporta o cangaço do início do século XIX para uma comunidade distópica. “Todas as cenas foram muito difíceis. A guerra demorou sete dias para filmar. Cada detalhe, cada personagem dentro da guerra. Coreografia, efeitos especiais. Um elenco gigantesco. É uma superprodução, como raramente a gente vê no Brasil”. De produções, o ator tem acumulado algumas: ele grava uma série em Portugal, além de ter finalizado a primeira novela da Max, Beleza Fatal, com estreia para 2025. “A gente joga nas 12, é teatro, cinema, televisão”, brinca.