Caetano Veloso faz 82 anos: suas dez músicas mais tocadas em plataformas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nascido em 7 de agosto de 1942, na Bahia, Caetano Veloso, um dos maiores ícones da música brasileira, celebra mais um ano de vida nesta quarta-feira. Com mais de cinco décadas de carreira, o cantor, compositor, produtor, arranjador e escritor se destacou inicialmente como um dos percussores do movimento Tropicália – no final dos anos 1960 – que revolucionou a música e a cultura no Brasil ao combinar diferentes estilos musicais e influências internacionais.

Seu primeiro disco, lançado em 1967, deu início a uma trajetória marcada por letras poéticas e engajadas, e hoje o cantor conta com mais de 40 álbuns de estúdios, que vão do rock psicodélico ao samba, passando pelo MPB, bossa nova, pop e outros gêneros. O artista também coleciona grandes colaborações e já ganhou dezenas de prêmios, incluindo dois Grammy e mais de dez Grammy Latino, continuando a ser uma figura central na música popular brasileira, inspirando novas gerações de artistas e fãs ao redor do mundo.

Destacando a trajetória de Caetano, a Deezer divulgou a lista das dez músicas mais ouvidas do cantor no último ano para celebrar sua vida e carreira. São elas:

Sozinho (Ao Vivo) Sonho Meu Sozinho (Live) Todo Homem (Ao Vivo) Você Não Me Ensinou a Te Esquecer Samba De Verão Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim (Ao Vivo) Você É Linda Baby (Original Album) Queixa

Além disso, a Deezer revelou que a maioria dos ouvintes de Caetano reside nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Belo Horizonte. Entre eles, 69% são homens e 31% são mulheres, principalmente na faixa etária de 26 a 45** anos.