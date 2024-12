Cabelo de Maradona é avaliado em fortuna para leilão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais de 200 itens da área do esporte serão leiloados no próximo domingo, 15, em uma casa de leilões em Paris, na França. As peças em jogo incluem uma camisa usada por Ronaldo Fenômeno, 48 anos, na Copa do Mundo de 1998; o cinturão do campeonato mundial de boxe conquistado em 1996 por Evander Holyfield, 62, contra Mike Tyson, 58; e até uma mecha do cabelo de Diego Maradona (1960-2020), que tem um valor estimado entre 35 mil euros, equivalente a 227 mil reais, e 50 mil euros, cerca de 321 mil reais. A madeixa foi cortada por um amigo do argentino, em Dubai, em 2018, e mede entre 3 a 4 centímetros.

