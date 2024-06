Bruna Lombardi lança novo livro e fala de ‘responsabilidade’ para escrever

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bruna Lombardi, 71, lançou seu novo livro, Manual para corações machucados, nesta quarta-feira, 26, no Rio de Janeiro. A atriz e escritora foi internada no início do mês por suspeita de virose estomacal, mas afirmou que está bem e o problema não passou de uma “fadiga”. “O livro é para a gente recuperar os seres humanos felizes que nós somos. E para me renovar eu escrevo, me dedico as pessoas, faço um trabalho de felicidade nas minhas redes sociais que vejo aqui o resultado. Todo mundo que vem diz: ‘o quanto você me ajuda a viver’, e isso para mim é motivador e uma responsabilidade de continuar fazendo um trabalho sincero, que realmente atinja corações machucados”, disse para a coluna GENTE entre uma foto e outra com os fãs que fizeram fila na Travessa do Shopping Leblon.

A noite de autógrafos contou com a presença do marido de Bruna, Carlos Alberto Riccelli, 77, que falou sobre os segredos para manter um casamento de 46 anos. “Ela é demais. E em qualquer relação você tem que admirar a pessoa com quem você está. Se você não admira, tem alguma coisa que não está bem. É bom elogiar quando vem do coração e quando é uma verdade. Você vê a pessoa que você ama, tem vontade de elogiar sempre. Em inglês tem uma expressão: ‘don’t take it for granted’. Se você não cuida, é assim que as coisas degringolam. Quando um acha que já não precisa prestar tanta atenção no outro porque já está lá mesmo. Os casais são muito assim. E a gente não. A gente está cada vez melhor. O sexo é importante, sempre foi. E não tem essa coisa de ‘aquela ocasião’, todos os dias são especiais”.

O casal se divide entre Brasil, em São Paulo a maior parte do tempo, e Los Angeles, nos Estados Unidos. A obra Manual para Corações Machucados reúne crônicas em que o fio condutor é o amor e traz reflexões sobre temas como inteligência artificial, violência e sororidade. O prefácio é assinado pelo filósofo Leandro Karnal.