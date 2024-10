Brad Pitt surpreende ao aparecer no GP de Fórmula 1 do México

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Brad Pitt surpreendeu os fãs quando apareceu no Grande Prêmio do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, neste final de semana. O ator usou um macacão branco de corrida enquanto filmava cenas de seu próximo filme F1, previsto para 2025. Ele também acenou com uma grande bandeira mexicana enquanto entrava no personagem.

O drama de ação começou a ser produzido há mais de um ano. Em julho de 2023, o astro do cinema esteve no Circuito de Silverstone, no Reino Unido, e filmou durante vários eventos do Grand Prix. O filme acompanha o piloto aposentado de Fórmula 1 Sonny Hayes (Brad), que retorna ao esporte quando um amigo o incentiva a se tornar um mentor.

No autódromo, os espectadores seguravam recortes de papelão de Brad enquanto torciam por sua equipe fictícia do Apex Grand Prix. No final, Brad saiu do carro, tirou o capacete e acenou para uma multidão.