Boni comenta futuro do filho, Boninho, fora da Globo

Boninho recentemente anunciou sua saída da TV Globo após 40 anos de emissora. O ex-todo-poderoso dos realities, especula-se, deve montar uma produtora própria para realizar projetos em parceria com diversas outras emissoras. Seu pai, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, falou com a coluna GENTE sobre o futuro do herdeiro.

“Estou acompanhando o Boninho no trabalho que ele está fazendo. Não vi as novidades da Globo do evento (Upfront), mas vou rever, profissionalmente tenho obrigação de ver. Está na hora dele dar um novo salto, vai ser melhor para ele. Vai mexer um pouco mais com a televisão brasileira”, promete.