Bolsonaro volta a atacar o Nordeste: ‘pior região do país’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o Nordeste é a “pior região do país em todos os aspectos”. A declaração foi feita durante uma entrevista, na sexta-feira, 26, à TV Pampa, afiliada da Rede TV no Rio Grande do Sul. O ex-presidente falou da região, na qual foi derrotado nas duas últimas eleições, após ser questionado pelo apresentador se a eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos estaria garantida, mesmo após a entrada de Kamala Harris na disputa.

“Se a Kamala estivesse no Brasil, ela estaria no PSOL, ela é de esquerda. Estive três meses nos Estados Unidos e eu vi que há um fluxo migratório de pessoas democratas para [estados] republicanos. Democrata é o pessoal de esquerda. Como há um fluxo migratório no Brasil do Nordeste para cá [Sul] ou para Sudeste e até para o Centro-Oeste. Ou seja, o Nordeste, que tinha que ser a melhor região do Brasil, o PT domina há mais de 20 anos, é a pior região em todos os aspectos que você possa imaginar. Não consigo entender se vem um nordestino para cá, para o Rio Grande do Sul, saiu de lá [do Nordeste] por falta de oportunidade e vir para cá votar no PT, PCdoB, PSOL. Isso aí tem que ser estudado esse cidadão aí”, disse Jair Bolsonaro.