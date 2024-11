Bilionário comenta redução de jornada 6×1 e dicas para transformar a vida

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O debate sobre o fim da escala 6×1, quando a pessoa trabalha seis dias e folga um, tem levado empresários a se posicionarem sobre o tema. O presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio (Asserj), Fábio Queiroz, prevê aumento dos preços, enquanto Alfredo Lopes, do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Rio (HotéisRIO), acredita que é preciso um estudo do impacto na economia antes de qualquer coisa. Dono de uma franquia de cursos de Idiomas, o empresário Reginaldo Boeira, 60 anos, é a favor de mudanças, mas em outro setor.

“A política tem que ser mudada porque há muita gente prometendo o impossível. Dando ao invés de ensinar. Não temos escola, não temos a parte de empreendedorismo nas nossas escolas. Educação financeira, não temos nada. Hoje, o maior problema do empreendedor é não saber administrar o dinheiro da empresa”, diz à coluna GENTE. O empresário “bilionário”, conforme se vende, comanda um negócio com mais de 10 mil funcionários e 200 mil alunos em diversas regiões do país, com a escala 6×1. “Acaba sendo, tem que ser. Indiferentemente da maneira que você faz ou ela acaba saindo no 6×1”.

Embora aplicando o modelo, Boeira acredita que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) apresentada pela deputada Erika Hilton (Psol-SP), que pede uma escala de 4×3, vai para frente. Por isso, ele já pensa no futuro. “Eu sempre penso. Tem coisas importantes e coisas urgentes. Você tem que trabalhar o urgente, pensando no importante. E isso é importante, no meu caso. Não é urgente”.

DICAS PARA O SUCESSO

Nascido em Monte Belo, Minas Gerais, Reginaldo Boeira começou a trabalhar aos 12 anos. Após uma longa trajetória de erros e acertos que o levou ao topo da carreira, decidiu investir parte do tempo para passar sua experiência e dicas a outros futuros empreendedores. Confira algumas delas:

Inteligência positiva. Para o empresário, uma das primeiras atitudes é ver o lado positivo das situações. “Tem que se tirar proveito de tudo na sua vida. A gente costuma ver apenas o lado bom e o lado ruim. Aprendi a enxergar também o lado bom do lado ruim”.

Métodos de gestão de tempo. Para Boeira, há técnicas que podem ajudar a gerir melhor o tempo e a impulsionar a produtividade. “O método ‘Pomodoro’, por exemplo, consiste em executar trabalhos ininterruptos por 25 minutos intercalados por pequenas pausas. Já a ‘Matriz de Eisenhower’ é uma ferramenta de gerenciamento de tempo que facilita a execução de atividades ao classificá-las em 4 níveis de prioridade. Já a ‘técnica dos 2 minutos’ é o famoso ‘não deixe para amanhã o que pode ser feito agora’, que, dentro da lista de atividades, incentiva priorizar aquelas que podem ser executadas em até dois minutos.

Planejamento. Tudo começa pelo planejamento, segundo ele. “Não adianta ter energia extremamente positiva, mas não saber por onde começar. Tenho que ter plano de negócio para que consiga separar o que é importante e o que é urgente. Esse é o primeiro ponto, na minha opinião, porque tudo é importante, mas nem tudo é tão urgente quanto a gente pensa”.

Aprender a dizer “não”. “É muito mais importante do que o sim. O ‘sim’ qualquer um fala, mas o ‘não’ é inteligente, são pouquíssimas pessoas que sabem dizer. Ele só precisa ser acompanhado, não pode ser sozinho”.

Avalie. Reginaldo aponta mais uma etapa nesta “ciclo de sucesso”: refletir sobre o trabalho e avaliar. “São quatro mais importantes, na minha opinião: planejar, treinar, acompanhar e medir o resultado, porque, sem isso, você não vai ter a certeza se você está indo no caminho certo naquilo que você planejou”, diz.

