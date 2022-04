Big Father: Bial comenta suspensão de seu programa por causa do BBB 22

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos responsáveis pelo sucesso do Big Brother Brasil, o programa de entretenimento mais assistido e mais lucrativo da televisão, que apresentou durante catorze anos, Pedro Bial se vê agora amargando os efeitos colaterais do sucesso de sua criatura. Em duas segundas-feiras seguidas, seu talk-­show, Conversa com Bial, deixou de ir ao ar porque o BBB 22, exibido logo antes, se estendeu madrugada adentro e embaralhou a grade da emissora. Isso criou insatisfação nos bastidores, como se conjecturou? Fleumático como ele só, Bial, 64 anos, responde com elogios ao reality show. “O BBB mudou a minha vida e a vida de muita gente. Mesmo quem não gosta pode reconhecer a nobreza de um escapismo necessário, que traz alívio, sonho e alegria para dezenas de milhões de brasileiros submetidos ao massacrante dia a dia.” E estamos conversados.

Publicado em VEJA de 13 de abril de 2022, edição nº 2784