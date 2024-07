Bianca Rinaldi é alvo de etarismo ao falar de marido de 70 anos

Giro VEJA - terça, 2 de julho

Alta do dólar e rusga com BC aumentam lista de 'perrengues' de Lula

O presidente Lula afirmou que o governo acompanha com preocupação a alta do dólar, mas minimizou o movimento, dizendo se tratar de uma “crise inventada”, parte de um “jogo de especulação”. Lula também voltou a fazer críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, declarando que o economista atua com “viés político”. Os detalhes sobre a queda de braço e a resposta de Campos Neto às falas de Lula são os destaques do Giro VEJA.